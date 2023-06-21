Выставка роз пройдет с 27 июня по 5 июля в "Аптекарском огороде" в Москве

Лучшие цветоводы столицы представят свыше 150 сортов роз

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ежегодная выставка "Розы для Подмосковья" состоится с 27 июня по 5 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщили в среду в пресс-службе сада.

"Лучшие цветоводы Москвы представят свыше 150 сортов роз, пригодных для выращивания в подмосковных садах. В программе самые разнообразные группы садовых роз: чайно-гибридные, флорибунда, шрабы, почвопокровные, плетистые и мускусные гибриды", - значится в сообщении.

Кроме того, на выставке будут английские розы Остина, которые пользуются заслуженной популярностью, а также изящные розы японской селекции - необычные как по форме цветка, так и по цветовой гамме.

"В программе - консультации и мастер-классы. На выставке можно будет заказать понравившиеся сорта", - заключили в пресс-службе.