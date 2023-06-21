Порядка 250 зайцев выпустят на природные территории Москвы в этом году

Целью мероприятий является восполнение численности животных для получения устойчивых сообществ этих видов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты в этом году выпустят на природу в Новой Москве 250 зайцев. Об этом в среду сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В 2023 году реализуются мероприятия по восстановлению популяций зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях Москвы. Целью мероприятий является восполнение численности животных для получения устойчивых сообществ этих видов. В рамках мероприятия запланирован выпуск более 250 особей зайцев на территории ТиНАО. В конце мая состоялся выпуск первой в этом году волны зайцев - в районе поселения Новофедоровское выпустили четыре особи зайца-беляка и девять особей зайца-русака", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что все животные, выпускаемые в рамках мероприятий, были специально выращены и адаптированы к обитанию в условиях природной среды. Практика реализации подобных мероприятий показала, что выпущенные зайцы успешно адаптируются.

"Эти виды животных включены в Красную книгу Москвы. Программа мероприятий по выпуску зайцев в природу - большой шаг на пути к восстановлению их численности", - добавили в пресс-службе.