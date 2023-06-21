АСИ запускает проектно-образовательную программу адаптации регионов к изменениям климата

Агентство принимает заявки от субъектов РФ до 5 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запускает модульную проектно-образовательную программу "Адаптация регионов России к изменениям климата". АСИ принимает заявки от субъектов до 5 июля, после отбора трехмесячный курс смогут пройти 30 регионов, сообщили в среду в пресс-службе агентства.

"В июле 2023 года стартует модульная проектно-образовательная программа "Адаптация регионов России к изменениям климата". Она разработана для регионов, которые хотят повысить свою эффективность в вопросах реагирования на изменение климата. К созданию программы привлечены ведущие научно-образовательные центры, эксперты климатической повестки, а также специалисты в области сельскохозяйственных наук, строительства и энергетики", - говорится в сообщении.

Программа рассчитана три месяца и будет проводиться в комбинированном - онлайн- и офлайн-формате. Обучение состоит из четырех модулей, включающих лекции ведущих федеральных и международных экспертов, практикумы для работы региональных управленческих команд с наставниками. В образовательной программе предполагается участие расширенного состава управленческих команд, включающих представителей региональных органов власти, общественных, научных организаций, делового сообщества. Они могут оставить заявки на сайте АСИ до 5 июля, после экспертная группа определит не более 30 регионов-участников.

"Климатические изменения, масштаб их социально-экономических последствий для страны требуют своевременного реагирования. Участники программы получат возможность погрузиться в климатическую повестку вместе с экспертами и выработать практические навыки по созданию и реализации региональных проектов по климатической адаптации", - приводятся в сообщении слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

Программа позволит командам освоить методики оценки рисков и экономической эффективности климатических проектов, ознакомиться с лучшими российскими и международными практиками и технологиями адаптации, получить навыки работы с источниками климатических данных, а также узнают о доступных инструментах финансирования адаптационных проектов. Подобную работу АСИ в пилотном режиме уже провело с Крымом, Ямало-Ненецким автономным округом и Сахалинской областью.

"Интерес российских регионов в условиях изменения климата должен не только концентрироваться на проектах по снижению ущерба от климатических изменений. Нужно научиться использовать возникающие экономические возможности в новых условиях. Особую важность в этой связи приобретает налаженное взаимодействие науки, бизнеса, местных жителей и государства", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Экология" АСИ Максима Евдокимова.