Пушилин выразил уверенность в смене взглядов проукраинской молодежи на Донбассе

Врио главы Донецкой Народной Республики отметил, что руководству освобожденных территорий не нужно ничего делать для этого

ТОРЕЗ /ДНР/, 21 июня. /ТАСС/. Молодежь на освобожденных территориях Донбасса, находившаяся под влиянием украинской пропаганды, без нее поменяет свои взгляды, и для этого властям не нужно ничего делать, только говорить правду. Такое мнение выразил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Нам не нужно ничего выдумывать, ничего изобретать. Нам нужно говорить правду <...>. Потому что [украинская] пропаганда рассчитана на краткосрочную дистанцию", - сказал он в ходе общения с молодыми жителями региона в преддверии Дня молодежи. "Все перестроится, кто не перестроится - они сами уедут, потому что не будут чувствовать никакой поддержки, опоры", - отметил врио главы региона.

Он подчеркнул, что на освобожденных от ВСУ территориях ДНР "адекватной молодежи гораздо больше, чем тех, кто живет старыми устоями и установками". По словам Пушилина, молодые люди на этих территориях подвергались со стороны киевских властей "жесткой пропаганде, без альтернативных мнений и позиций". По его словам, не стоит "драматизировать" ситуацию, и необходимо относится к ней адекватно.