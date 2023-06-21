21 июня, 14:17

Путин получил наручные часы в подарок от военного летчика на встрече в Кремле

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

На часах выполнена гравировка "от боевых товарищей"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с выпускниками военных вузов. В ходе неформальной части общения подполковник Илья Мельников из 559-го бомбардировочного авиационного полка обратился к главе государства: "Разрешите я вам подарок сделаю?".

После этого он снял свои наручные часы, пояснив, что они специальные, авиационные, с секундомером. Путин в ответ поделился, что как раз забыл свои наручные часы: "Вышел из помещения, думаю, блин, где часы-то. Спасибо!" После этого президент обнял военного, они похлопали друг друга по спине.

Мельников также показал гравировку на часах - от боевых товарищей. "Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми", - отметил военный. Глава государства поблагодарил за подарок и сразу надел часы на руку.

Также Мельников зачитал стихотворение собственного сочинения про летчиков-бомбардировщиков, завершающееся словами героя РФ военного летчика Александра Антонова, совершившего подвиг и погибшего в бою с Вооруженными силами Украины в небе над Донбассом. Президент в ответ заметил, что Антонов повторил подвиги времен Великой Отечественной войны. "Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими", - добавил Путин.

Ранее глава государства подписал указ, согласно которому 559-му бомбардировочному авиационному полку присвоено почетное наименование "гвардейский". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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