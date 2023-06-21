Более 50 жителей Вологодской области наградили за восстановление Алчевска ЛНР

Церемония состоялась в день первой годовщины сотрудничества Вологодской области и Алчевска

ТАСС, 21 июня. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников наградил благодарственными письмами 59 жителей региона за значимый вклад в восстановление объектов инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности населения города Алчевска Луганской Народной Республики. Церемония состоялась в среду, в день первой годовщины сотрудничества Вологодской области и подшефного города ЛНР, сообщила пресс-служба главы региона.

"Жители Алчевска вот уже девять лет живут под непрерывными бомбежками со стороны вооруженных сил Украины. В это непростое время у нас одна общая цель - создать для них безопасные и комфортные условия для жизни. И мы сделали все, чтобы оказать помощь и поддержку братскому народу. Мы провели аудит зданий, коммунальной и транспортной инфраструктуры и направили туда вас, специалистов различного профиля из Вологды, Череповца и округов региона. Вы сделали невозможное: отремонтировали инфраструктуру, кровли, подали воду, заменили стекла, запустили в работу социальные объекты, вдохнули в город новую жизнь", - привела пресс-служба слова губернатора.

По словам слесаря-ремонтника череповецкого МУП "Теплоэнергия" Артура Шишкова, он и его коллеги обслуживали 92 многоквартирных жилых дома. Всего в прошлом году ремонтно-восстановительные работы проведены на 53 социально значимых объектах, пострадавших от неоднократных обстрелов города вооруженными силами Украины. Вологодские специалисты помогли восстановить функционирование детских садов, школ, трансформаторных подстанций, больниц, дорог, общежития и многоквартирных жилых домов.

"Мы перегоняли в Алчевск технику: автобусы, дорожные машины, бульдозеры, ремонтировали дороги. Город живет скромно, там ездят автобусы, выпущенные еще в 1970-х годах, старые трактора. Когда область включилась и начала помогать, ситуация стала лучше. Люди там гостеприимные и благодарные, живут в постоянном напряжении, часто слышат хлопки и работу систем противовоздушной обороны", - привела пресс-служба слова главного механика автохозяйственной службы Управления автомобильных дорог Вологодской области Сергея Павлова.

Вологжане направили в Алчевск более 660 тонн гуманитарной помощи с учетом потребности жителей - лекарства и медицинское оборудование, книги, спортивный инвентарь, цифровое оборудование, продукты питания, предметы первой необходимости, подарки и развивающие игры для детей. В подшефный город передано также 26 единиц техники, в том числе коммунальных машин и автобусов. По инициативе губернатора в этом году 750 школьников из Алчевска отдохнут в оздоровительных лагерях Вологодской области, в прошлом году приезжали 530 детей.

Как заявил глава региона, в этом году Вологодская область поможет восстановить еще 60 объектов Алчевска, провести реставрационные работы на мемориале "Вечный огонь" и отремонтировать кровлю здания котельной.