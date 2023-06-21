Американский спецпрокурор заявил об отсутствии сговора между Россией и Трампом

По словам Джона Дарема, в спецслужбах США были "некоторые лица, которые явно выражали личное пристрастие", рассматривая данные, касавшиеся экс-президента

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Американские компетентные органы не располагают никакой информацией о тайном сговоре между властями России и Дональдом Трампом в преддверии его избрания президентом США в ноябре 2016 года. Это подтвердил в среду американский спецпрокурор Джон Дарем, который расследовал обстоятельства начала слежки американскими спецслужбами за избирательным штабом Трампа.

"Я имею в виду, разумеется, есть информация в докладе, который был подготовлен [бывшим] директором [ФБР Робертом] Мюллером, и тому подобное. Однако что касается сговора, то мне ни о каком [таком сговоре] не известно", - заявил Дарем, выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Кроме того, спецпрокурор отметил, что в спецслужбах США были "некоторые лица, которые явно выражали личное пристрастие", рассматривая данные, касавшиеся Трампа, на этапе избирательной кампании 2016 года.

Проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа Дарем вел с мая 2019 года по поручению предыдущего министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра. В октябре 2019 года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство. В мае текущего года Дарем опубликовал итоговый доклад, в котором говорится, что у спецслужб США не было достаточных оснований для начала расследования якобы имевшихся связей Трампа с Россией и слежки за его избирательным штабом.

По словам Дарема, выявленные им и обозначенные в докладе "проблемы не могут быть решены в одночасье". "Как мы отметили в докладе, они не могут быть решены только за счет повышения уровня подготовки или [введения] дополнительных требований к внутренним правилам. Скорее, требуется подотчетность как в плане соблюдения стандартов, которым подчиняются наши сотрудники правоохранительных органов, так и в плане последствий, с которыми они сталкиваются в результате нарушения законов и внутренних правил, имеющих отношение к делу", - отметил спецпрокурор.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц подготовил отчет по итогам собственного разбирательства дела в конце 2019 года. Комментируя выводы Хоровитца, Барр отмечал, что слежка ФБР за избирательным штабом республиканца Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США в ноябре 2016 года, была неоправданной.