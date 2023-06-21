На Ставрополье направят 1 млрд рублей на закупку оборудования для краевой детской больницы

В регионе приступили к строительству нового корпуса, так как вместимость стационара больницы уже не соответствовала запросу

СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят около 1 млрд рублей на оснащение оборудованием нового корпуса краевой детской больницы. Об этом сообщили журналистам в среду в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

"В рамках ближайшего уточнения краевого бюджета планируется выделить около 1 млрд рублей на закупку оборудования для оснащения медучреждения", - говорится в сообщении.

Краевая детская больница расположена в городе Ставрополе. Здание для медицинского учреждения построили более 40 лет назад. Вместимость стационара больницы уже не соответствовала запросу, поэтому в регионе приступили к строительству нового корпуса.

"В кратчайшие сроки больница должна быть готова к установке оборудования. До 15 июля необходимо составить график его поставки, чтобы к 1 декабря ввести больницу в эксплуатацию", - цитирует управление губернатора края Владимира Владимирова.

Ранее в пресс-службе краевого Минздрава ТАСС сообщали, что строительство нового пятиэтажного корпуса позволит увеличить вместимость стационара учреждения почти на 50%. Общая стоимость объекта превышает 3 млрд рублей, деньги выделены из федерального и краевого бюджетов.