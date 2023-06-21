21 июня, 14:39

Роскомнадзор заблокировал 250 сайтов с антироссийской пропагандой в новых регионах

Работа проводилась в течение 2022 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор в течение 2022 года ограничил в новых регионах РФ доступ к 250 сайтам украинских теле- и радиоканалов, ведущим антироссийскую пропаганду, а также к интернет-ресурсам, транслирующим эти каналы, сообщил в среду начальник управления организационного развития и информационных технологий Роскомнадзора Александр Заверячев.

"В течение 2022 года в новых регионах был ограничен доступ к 250 сайтам украинских теле- и радиоканалов, ведущим антироссийскую пропаганду в новых регионах страны, а также к интернет-ресурсам, позволяющим просматривать эти телеканалы в режиме онлайн", - рассказал он на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре. 

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Россия
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