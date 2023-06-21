Ученые рекомендовали взять на постоянный контроль состояние горы Кольцо на Ставрополье

Памятник природы краевого значения теряет первозданный вид из-за потока туристов, стихийной торговли и вандализма

СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета провели комплексное исследование горы Кольцо, которая является памятником природы, в городе-курорте Кисловодске на Ставрополье. Состояние горы рекомендовано взять под регулярный мониторинг, сообщили журналистам в среду в пресс-службе вуза.

Как пояснили в университете, бесконтрольный поток туристов, стихийная торговля и вандализм привели к тому, что гора Кольцо утратила свой первозданный вид. Есть угроза потерять уникальный объект.

"Ученые пришли к выводу, что на горе следует проводить ежегодный геоэкологический мониторинг и наблюдать за ее состоянием в динамике. Тогда можно будет с уверенностью говорить, что туристам, приезжающим сфотографироваться с уникальной достопримечательностью, ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Гора Кольцо является памятником природы краевого значения. Скальное образование напоминает кольцо диаметром около десяти метров и пользуется большой популярностью у туристов.

Эксперты отметили, что даже работы по укреплению горы могут принести ей вред, поскольку слабосцементированный песчаник может не выдержать нагрузки. Все работы по удалению надписей вандалов по возможности необходимо проводить вручную. Однако со временем памятник все равно может продолжить разрушаться.

"Исчезновение верхней кольцевой перемычки не изменит рекреационную привлекательность памятника природы краевого значения "Кольцо гора" для гостей и жителей города Кисловодска, поскольку с территории памятника природы открывается уникальный панорамный вид на город Кисловодск и гору Эльбрус", - пояснили в университете.

Комплексное исследование памятника природы ученые провели по обращению краевого Минприроды. Участие в работе приняли геофизики, геологи, экологи, географы, дизайнеры, проектировщики, строители и другие специалисты.