Всероссийская ярмарка трудоустройства помогла найти работу 1,2 тыс. жителей Ставрополья

Участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства стали более 35 тыс. соискателей и около 1,1 тыс. работодателей

СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства позволил сразу найти работу более 1,2 тыс. жителей Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам в среду в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"На Ставрополье участниками ярмарки стали более 35 тыс. соискателей и около 1,1 тыс. работодателей. Были проведены 58 профтуров. Предоставлено 19,6 тыс. вакансий. Сразу смогли устроиться на работу более 1,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводится впервые. Весной 2023 года состоялись региональные этапы, 23 июня стартует федеральный этап ярмарки. "Региональная программа федерального этапа в нашем крае предусматривает проведение 32 ярмарок вакансий. <…> Ожидается, что в ярмарке примут участие 258 работодателей, которые предоставят более 4,5 тыс. вакансий", - пояснили в правительстве Ставрополья.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет 23 июня на более чем 1,3 тыс. площадок по всей стране. Их смогут посетить около 320 тыс. человек.

В день Всероссийской ярмарки трудоустройства при поддержке Российского общества "Знание" и информационного агентства ТАСС состоится онлайн-марафон. Более 40 спикеров обсудят ситуацию на рынке труда. Онлайн-марафон начнется в 07:00 и продлится до 16:00.