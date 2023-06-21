В России за полгода заблокировали 17 тыс. ресурсов, незаконно торгующих лекарствами

Специалисты Росздравнадзора рассмотрели 175 899 таких интернет-ресурсов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Количество интернет-ресурсов, заблокированных из-за незаконной торговли лекарствами, почти за шесть месяцев 2023 года составило 17 тыс., сообщила в среду начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова.

"В настоящее время сотрудниками Росздравнадзора рассмотрено 175 899 интернет-ресурсов, по факту реализации, незаконной продажи лекарственных средств заблокировано 57 588 сайтов. При этом, если в 2020 году это было 6,5 тыс., в 2021-м это уже было 12 тыс., в 2022 году - 20,5 тыс., и сейчас, за шесть месяцев по решению Росздравнадзора заблокированы Роскомнадзором 17 тыс. сайтов", - сказала она на заседании экспертного совета обращения лекарственных средств и медицинских изделий комитета Госдумы по охране здоровья.

Крупнова пояснила, что в 17% случаях блокировались интернет-страницы, где осуществлялась торговля препаратами, не зарегистрированными в России, 13% приходится на случаи, когда сайты продавали рецептурные препараты, которые на тот момент не были разрешены к реализации. Еще 5% - случаи торговли лекарствами, относящимися к предметно-количественному учету, вызывающими наркотическую зависимость, и непосредственно наркотическими и психотропными средствами.

"Остальные сайты - это почти 69% - это рост реализации лекарственных препаратов непосредственно в социальных сетях и на сайтах, которые являются досками объявлений. Это наши граждане реализуют и пытаются реализовать лекарственные препараты, которые в том числе могут быть начаты уже, то есть использовались не до конца, так и приобретенные впрок", - добавила Крупнова.

При этом, если у блокируемого сайта есть копии или так называемые зеркала, то Росздравнадзор сразу просит Роскомнадзор блокировать и их, уточнила она.