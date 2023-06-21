В Москве покончил с собой один из создателей термоядерной бомбы Григорий Клинишов

Рядом с его телом нашли предсмертную записку

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов найден мертвым в квартире в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в среду в экстренных службах, он покончил с собой.

"В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными", - сказал собеседник агентства.

Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии 1962 года. Участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.