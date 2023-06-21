В Воронеже перезахоронили останки 29 красноармейцев

В мероприятии приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава города Вадим Кстенин, представители депутатского корпуса, силовых структур, духовенства

ТАСС, 21 июня. Церемония перезахоронения останков 29 солдат и офицеров Красной Армии прошла в канун Дня памяти и скорби на братской могиле в Воронеже, сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.

"На братской могиле № 2, расположенной на Памятнике Славы, состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 29 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что в памятном мероприятии приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава города Вадим Кстенин, представители депутатского корпуса, силовых структур, духовенства, общественности и другие.

Останки павших воинов были обнаружены в результате поисковых экспедиций воронежских региональных общественных и поисковых организаций "Патриот", "Дружина", "Дон" и Межрегионального поискового объединения "Костер".