В Premier призвали выработать единые критерии для возрастной маркировки контента

Онлайн-кинотеатр ранее оштрафовали на 4 млн рублей по статье о демонстрации кинофильмов с ЛГБТ без маркировки "18+"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Единые критерии для возрастной маркировки контента должны появиться в России, для того чтобы видеосервисы могли избежать штрафов в будущем. Об этом в среду заявили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей по статье о демонстрации кинофильмов с ЛГБТ без маркировки "18+". Согласно протоколу, компания не указала маркировку "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник". При этом прокатчик поставил ограничение "16+", в результате чего доступ к фильмам на платформе получили в том числе несовершеннолетние подписчики.

Как напомнили в пресс-службе, возрастная маркировка для фильмов "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник" (16+), которые стали причиной составления протоколов, была выставлена в соответствии с прокатными удостоверениями указанных фильмов, выданными Министерством культуры Российской Федерации.

"По мнению Роскомнадзора, указанные фильмы подлежали более строгому ограничению по возрастной маркировке. Следует отметить, что в настоящий момент на рынке нет единых критериев и правил для возрастной маркировки контента. Во избежание подобных ситуаций в будущем призываем всех участников индустрии выработать свод четких и однозначных правил и определить единые критерии для возрастной маркировки контента", - отметили в пресс-службе видеосервиса.

В онлайн-кинотеатре также подчеркнули, что готовы предоставлять зрителям "как можно больше разнообразного качественного контента, соответствующего законодательству РФ".