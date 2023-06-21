На нескольких улицах в Москве выявили превышения нормативов уровня шума

Превышения обусловлены строительными работами на улицах 4-я Марьиной Рощи, Воронцовские Пруды, Золотошвейная, на Петровско-Разумовском проезде

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Превышения нормативов допустимого уровня шума из-за строительных работ выявили на нескольких улицах в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга.

"Специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг" измерили уровень шума, обусловленного производством работ в разных районах нашего города. На прошлой неделе исследованы 14 территорий города", - говорится в сообщении.

По результатам измерений зафиксированы превышения нормативов допустимого уровня шума, обусловленные производством строительных работ, в том числе на улицах 4-я Марьиной Рощи, Воронцовские Пруды, Золотошвейная, на Петровско-Разумовском проезде.

"Информация о фактах выявленных превышений нормативов допустимого уровня шума в ночное время будет направлена в адрес управления государственного экологического контроля департамента природопользования для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции", - заверили в учреждении.

Подать жалобу на шумные строительные или дорожно-ремонтные работы можно на горячей линии правительства Москвы: +7 (495) 777 77 77.