Конкурс граффити, баттлы по брейк-дансу и игре на барабанах состоятся в парке "Сокольники"

В программе также межнациональные соревнования по воркауту, BMX Flatland, слэклайну и стритболу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московский дом национальностей проведет в столичном парке "Сокольники" 24 июня юбилейный XV молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва", посвященный Дню молодежи. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"Фестиваль "Разноцветная Москва" - социально востребованный арт-проект, направляющий энергию молодежных субкультур к осмыслению и творческой интерпретации особенностей межнациональных отношений, культурного многообразия России. В 2023 году фестиваль проводится в 15-й раз. Он будет включать сразу несколько ярких творческих и спортивных локаций: конкурс граффити, мастер-классы по граффити и рисунку в стиле Spray Art, межнациональные соревнования по брейк-дансу, воркауту, BMX Flatland, слэклайну и стритболу", - говорится в сообщении.

Центральной площадкой фестиваля станет конкурс граффити, посвященный Дню молодежи, а также фотовыставка лучших работ за последние 14 лет. Гости фестиваля понаблюдают за процессом создания граффити-картин на 15 конкурсных щитах размером в 6 кв. м, которые расположатся на Большом кругу парка между Главной и Песочной аллеями. Создателями рисунков станут 15 лучших стрит-арт-художников - призеров всероссийских и международных конкурсов. Посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по граффити.

"На площадке "Ротонда" на Главной аллее парка состоятся соревнования по брейк-дансу. Участникам предстоит пройти танцевальный отборочный тур, в результате которого будут определены две сильнейшие команды. В рамках барабанного баттла сразятся лучшие молодежные барабанщики города Москвы. В течение двух часов гости фестиваля "Разноцветная Москва" станут свидетелями эволюции импровизационного процесса от незатейливых штампов и клише ударников до безудержной симфонии звуков и ритмов", - добавили в департаменте.

Спортивные состязания

"Слэклайн - это новое активное молодежное направление, которое заключается в хождении по специальным нейлоновым или полиэстеровым стропам, натянутым между стационарными объектами - "станциями" на высоте не более метра. Длина стропы составляет 20 м", - следует из анонса фестиваля.

Так, каждый желающий, независимо от возраста, сможет попробовать себя в роли канатоходца и воздушного гимнаста. Также гости увидят показательные выступления по слэклайну в исполнении победителя Европейского кубка по триклайну в сегменте России и СНГ, финалиста проекта "Минута славы" Владислава Комиссарова.

"Новинкой XV Молодежного межнационального фестиваля "Разноцветная Москва" станет BMX Flatland - это велосоревнования с участием профессиональных спортсменов, которые катаются на велосипедах BMX в дисциплине Flatland, исполняя всевозможные трюки на ровной поверхности", - сообщили организаторы.

В рамках фестиваля при поддержке первой профессиональной воркаут-команды Mutantclan пройдут соревнования по воркауту - уличной гимнастике, спортивной субкультуре. Гости фестиваля увидят воркаут-баттлы.

"На площадке скейт-парка пройдут состязания по стритболу. От обычного баскетбола он отличается количеством игроков и зоной игры - половиной баскетбольного поля. На игровой площадке сразятся сильнейшие стритболисты города Москвы. Турнир проведет Станислав Ермаков, организатор MIR - Moscow International Rap Festival 2011", - добавили в пресс-службе.

Закрытие фестиваля

Все локации фестиваля начнут свою работу в 14:00. После подведения итогов соревнований и конкурсов на площадке "Ротонда" состоится церемония награждения победителей, а в 21:00 запланировано официальное закрытие фестиваля "Разноцветная Москва", на котором с акробатическим паркур-шоу выступят призеры городских, всероссийских конкурсов по паркуру.

Также гости фестиваля станут свидетелями уникального танцевального баттла "Лезгинка против брейк-данса".