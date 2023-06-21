21 июня, 16:00

График движения поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится 24-25 июня

Часть поездов отменят, интервалы движения будут частично увеличены до 1,5 часов, часть поездов проследует с отменой остановок

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Белорусско-Савеловском МЦД-1 и аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево изменится в ближайшие выходные. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 03:30 24 июня до 03:30 26 июня на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов: часть поездов отменят, интервалы движения будут частично увеличены до 1,5 часов, часть поездов проследует с отменой остановок, изменится время отправления последних поездов", - значится в публикации.

Там уточняется, что 24-25 июня также ожидаются изменения в расписании аэроэкспрессов в Шереметьево: часть поездов отменят, интервал движения будет увеличен, изменится время отправления первых и последних поездов.

"В субботу и воскресенье будет закрыт путь в область на участке от Савеловской до Бескудниково, поезда будут следовать по пути в Москву. В это время будут проводить работы по строительству улично-дорожной сети", - добавили в департаменте транспорта.

Для поездок в аэропорт пассажирам предлагают воспользоваться автобусами №1195 от станции метро "Ховрино" - график движения автобусов и аэроэкспрессов можно посмотреть на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов советуют сверяться на сайте ЦППК. 

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