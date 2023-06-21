Эвакуированным жителям белгородского приграничья помогут вывезти вещи

Люди в пунктах временного размещения будут передавать ключи от домов представителям администрации губернатора региона, которые поедут в опасные районы и заберут все необходимое для передачи владельцам

БЕЛГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Жители приграничных населенных пунктов Белгородской области, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины, получат помощь по вывозу имущества, которое осталось после эвакуации. Об этом сообщила в среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время посещения пункта временного размещения (ПВР) на базе отеля "Амакс" в Белгороде.

Эвакуированные из села Журавлевка Белгородского района жители обратились к омбудсмену в связи с переживаниями по поводу оставленных ими более года назад вещей.

"Будет выделен специальный человек в администрации губернатора, который имеет доступ в это опасное место. По вашему адресу, если вы доверите ключи, человек или группа людей заберет все то необходимое, которое вы перечислите, чтобы вам привезти", - сказала Москалькова.

По ее словам, список необходимого к вывозу имущества будет составляться с каждым, кто находится в пункте временного размещения, индивидуально. Возвращаться в приграничные населенные пункты пока небезопасно.

В ПВР на базе отеля "Амакс" в Белгороде сейчас размещены порядка 700 человек, 133 из них - дети.