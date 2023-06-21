Благоустройство площади у Зарайского кремля в Подмосковье завершится к осени

Площадь замостят брусчаткой, а в прилегающем сквере сделают удобные пешеходные дорожки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Благоустройство площади возле Зарайского кремля и улицы Музейной в подмосковном Зарайске планируется завершить к осени 2023 года, об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Зарайск известен своим историческим прошлым, сохранившимся архитектурным наследием. Зарайский кремль - единственный полностью уцелевший кремль в Подмосковье, который не менял свой облик с XVI века. Он повидал на своем веку татаро-монгольские набеги, накрепко стоял в Смутное время под предводительством Дмитрия Пожарского. Наша задача - достойно обрамить древнюю красоту и самобытность города, придать лоск и современный комфорт территории, чтобы и жители, и туристы могли с удовольствием проводить здесь время", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе уточнили, что благоустройства улицы Музейная и площади возле Зарайского кремля планируется завершить к 1 сентября. Так, на улице Музейная будут обустроены тротуары, уложена плитка на подъездах к домам, установлены новые опоры освещения со светильниками, высажены кустарники. Площадь перед Зарайским кремлем замостят брусчаткой, а в прилегающем сквере сделают удобные пешеходные дорожки. Также здесь обустроят лестничные спуски, установят современное освещение и антипарковочные столбики, выполненные из дерева в историческом стиле. Кроме того, на всей территории планируется установить камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный регион".