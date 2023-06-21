РГО очистит от мусора поселок Хатанга на севере Красноярского края

Участники проекта должны быть в Хатанге уже 1 августа, всего задействуют до 100 человек

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 21 июня. /ТАСС/. Уборка от накопленного в прошлые десятилетия мусора начнется в 2023 году в одном из самых северных населенных пунктов России - Хатанге (Красноярский край), участники проекта должны заехать в поселок 1 августа. Об этом сообщил в среду на выездном заседании медиаклуба Русского географического общества (РГО) заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

На севере Красноярского края с советских времен скопилось большое количество технологического мусора. Это бочки от топлива, останки транспортных средств, ржавая техника.

"Мы взяли такой известный поселок, как Хатанга - это север Красноярского края, это настоящая Арктика. <…> Сегодня это наиболее прямой, быстрый, удобный способ попасть на Северный полюс. <…> Сама Хатанга - это уникальный поселок, который через два года будет отмечать свое 400-летие. Мы решили, что мы вместе с добровольцами, с учеными, с местным сообществом очистим <…> Хатангу от объектов накопленного вреда", - сообщил Корлыханов.

Он уточнил ТАСС, что участники проекта должны быть в Хатанге уже 1 августа. Всего задействуют до 100 человек. Это будет рекогносцировочный, рабочий заезд.

"Две недели (c 1 августа - прим. ТАСС) мы там работаем, определяем квадраты очистки, определяем примерный объем очистки, какое оборудование нужно, как будем вывозить", - сказал собеседник агентства.

Русское географическое общество в 2023 году планирует проведение 19 комплексных научно-исследовательских, археологических экспедиций федерального масштаба. В 2022 году РГО изучало и чистило остров Кильдин в Баренцевом море. Было собрано более 300 тонн мусора, вывезено более 600 тонн, проведен мониторинг экологического состояния, обследовано реликтовое озеро Могильное, зафиксированы более 40 видов птиц, в том числе краснокнижных.