На львовском военном кладбище эксгумировали останки бойцов, погибших в боях с бандеровцами

По данным издания "Запад", уже извлекли останки 473 человек

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Массовая эксгумация останков советских воинов проводится на воинском мемориале Львова "Марсово поле". Об этом сообщило местное издание "Запад".

По его данным, уже извлечены останки 473 человек. В основном - это солдаты и командиры, погибшие в боях с националистическими формированиями после 1945 года, еще порядка 20% останков относятся к заключительному этапу Великой Отечественной войны. Кроме того, найдены 26 захоронений периода Первой мировой войны. Власти заявляют, что поисковые работы на мемориальном военном кладбище завершатся к середине июля.

В июле 2021 года во Львове был снесен Монумент Боевой славы - памятник советским солдатам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В октябре того же года львовский горсовет решил уничтожить советскую символику на "Марсовом поле", а в августе прошлого года принял постановление о перенесении захоронений советских воинов из этого мемориала.

На этом месте планируется устроить мемориальный комплекс "героям Украины". Места, куда будут перезахоронены останки, еще обсуждались в горсовете.