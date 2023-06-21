21 июня, 16:34

Мурашко 18 июля выступит в Думе с докладом о госполитике в сфере здравоохранения

Как сообщил источник в аппарате палаты, 22 июня депутаты обсудят вопрос, касающийся протезирования участников СВО и пострадавших мирных жителей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 18 июля выступит на пленарном заседании Госдумы с докладом о реализации госполитики в сфере охраны здоровья. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате палаты по итогам заседания Совета Думы в среду.

"На 18 июля запланировано обсуждение доклада о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья с участием профильного министра Михаила Мурашко", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по решению Совета Думы 22 июня депутаты обсудят вопрос, касающийся протезирования участников специальной военной операции и мирных жителей, пострадавших в ходе СВО. На заседание приглашены представители Минтруда, Минздрава, Минпромторга, Минобороны и Росгвардии. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проработать вопрос о приглашении представителей министерств в Думу для обсуждения этого вопроса. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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