Мурашко 18 июля выступит в Думе с докладом о госполитике в сфере здравоохранения

Как сообщил источник в аппарате палаты, 22 июня депутаты обсудят вопрос, касающийся протезирования участников СВО и пострадавших мирных жителей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 18 июля выступит на пленарном заседании Госдумы с докладом о реализации госполитики в сфере охраны здоровья. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате палаты по итогам заседания Совета Думы в среду.

"На 18 июля запланировано обсуждение доклада о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья с участием профильного министра Михаила Мурашко", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по решению Совета Думы 22 июня депутаты обсудят вопрос, касающийся протезирования участников специальной военной операции и мирных жителей, пострадавших в ходе СВО. На заседание приглашены представители Минтруда, Минздрава, Минпромторга, Минобороны и Росгвардии. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проработать вопрос о приглашении представителей министерств в Думу для обсуждения этого вопроса.