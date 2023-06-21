Почти 10 тыс. человек ответили правильно на все вопросы "Диктанта Победы" в 2023 году

Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, 20 из 86 человек были признаны федеральными победителями путем выбора случайных чисел

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правильно на все 25 вопросов международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы" ответили 9 622 человека. Об этом в среду журналистам сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн.

В среду в музее на Поклонной горе в Москве наградили 20 федеральных победителей акции "Диктант победы", которая прошла 27 апреля на 22 тыс. площадок в России и 46 странах. Всего в акции приняли участие более 1,8 млн человек.

"Сейчас уже определены победители, 20 из 86 человек были признаны федеральными победителями путем выбора случайных чисел, это те люди, которые ответили правильно на все 25 вопросов диктанта максимально быстро в период от 10 до 20 минут. Всего людей, ответивших правильно на все вопросы, не беря в расчет время, 9 622 человека", - сказал Хинштейн.

Акция "Диктант Победы" началась в 2019 году в рамках партпроекта "Историческая память", который призван пробудить интерес к событиям героического прошлого России. Участники в течение 45 минут должны выполнить 25 заданий, 20 - на общую военно-историческую тему и 5 - на региональную тематику. В этом году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Абитуриенты, правильно ответившие на все вопросы "Диктанта Победы", получают дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями парада 9 мая на Красной площади.