Мишустин поручил обследовать почти 26 тыс. объектов в ДНР до конца года

Росреестру поручено проконтролировать целевое и эффективное использование денег и доложить о результатах в правительство

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Техническое состояние почти 26 тыс. объектов в Донецкой Народной Республики должно быть обследовано до конца текущего года. Соответствующие распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусмотрев выделение Росреестру в 2023 году бюджетных ассигнований в размере 127 217,3 тыс. рублей, зарезервированных в федеральном бюджете <...>, для предоставления субсидии публично-правовой компании "Роскадастр" на выполнение работ по обследованию технического состояния объектов недвижимости на территории Донецкой Народной Республики", - говорится в документе. В этом году они должны обследовать не менее 25 900 объектов недвижимости, уточняется в распоряжении.

Росреестру поручено проконтролировать целевое и эффективное использование денег и доложить о результатах в правительство до 1 февраля 2024 года.