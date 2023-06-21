В РПЦ сообщили, что ежедневно 8 тыс. человек приходит поклониться "Троице"

Икона находится в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Не менее 8 тыс. человек ежедневно приходят в храм Христа Спасителя поклониться иконе "Троица" Андрея Рублева, сообщил в среду глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Икона "Троица" сейчас в храме Христа Спасителя. Недавно ее нахождение там было продлено до 18 июля включительно. Не меньше 8 тыс. человек ежедневно приходят поклониться иконе", - рассказал он.

Легойда отметил, что представители церкви взаимодействуют с руководством Минкультуры и Третьяковской галереи по вопросам условий хранения иконы. "Полагаю, что у нас есть полное понимание ситуации и взаимопонимание. Да и странно было бы, если бы церковь не понимала значимости этой иконы. Церковь в первую очередь - по крайней мере, точно не меньше, чем кто бы то ни было - заинтересована в сохранности иконы", - подчеркнул представитель РПЦ.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, созданный Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Третьяковскую галерею. 15 мая текущего года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону Русской православной церкви.