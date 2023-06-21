В Главный храм Вооруженных сил РФ доставили частицу пламени Вечного огня из Волгограда

В Волгограде факел зажег командир роты почетного караула капитан Григорий Лазарев и передал его сыну участника Сталинградской битвы контр-адмиралу Александру Дьяконов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Частицу пламени Вечного огня от памятника-ансамбля на Мамаевом кургане "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде доставили в Главный храм Вооруженных сил РФ для проведения мемориальной акции "Свеча памяти" в День памяти и скорби. Об этом сообщили в среду в военном ведомстве.

"Частицу пламени доставили бортом военного ведомства в переносной газовой лампаде, которая обеспечивает сохранность огня и его безопасную перевозку на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, в Волгограде факел со священным огнем зажег командир роты почетного караула капитан Григорий Лазарев и передал его сыну участника Сталинградской битвы контр-адмиралу Александру Дьяконову. Тот, соблюдая традиции преемственности поколений, передал огонь Герою РФ полковнику Максиму Стефанову, доставившему частицу в Москву.

В годовщину нападения нацистской Германии на Советский Союз, 22 июня, в Главном храме ВС РФ будет отдана дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Мемориальная акция "Свеча памяти" начнется 22 июня в 04:00 мск, в это время в 1941 году началось вторжение нацистской Германии на территорию СССР. От частицы доставленного Вечного огня будут зажжены 1 418 памятных свечей - по числу дней ВОВ.

Для торжественной церемонии и транспортировки частицы Вечного огня специалистами из АО "Мосгаз" было разработано и изготовлено оборудование, обеспечивающее его сохранность. Это переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени, стабильно функционирующие при любой погоде, а также устройства, которые способны обеспечить сохранность частиц Вечного огня на борту воздушного судна.