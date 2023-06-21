Спецпрокурор США рассказал, что агенты ФБР извинялись перед ним за слежку за Трампом

Проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом экс-президента Джон Дарем вел с мая 2019 года по поручению предыдущего министра юстиции - генпрокурора Уильяма Барра

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФБР США извинялись перед американским спецпрокурором Джоном Даремом за проводимую спецслужбами слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Об этом заявил в среду сам Дарем, который провел расследование обстоятельств начала данной слежки.

Выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, он рассказал, что опросил несколько сотрудников ФБР, которые были причастны к слежке за республиканцем. Им, подчеркнул Дарем, было стыдно за свои действия, они извинялись за работу бюро. "Позвольте мне привести вам несколько реальных жизненных примеров: я разговаривал со множеством агентов ФБР, <...> которые приходили ко мне и извинялись за то, как была проведена эта слежка. Это хорошие, трудолюбивые, порядочные люди", - сказал спецпрокурор.

По его словам, один из сотрудников бюро высокого ранга Джо Пиентка, занимавшийся слежкой за Трампом, "стал эмоциональным", когда ему показали ряд документов. Среди них был меморандум о мерах, принимаемых избирательным штабом экс-кандидата на пост президента от демократов Хиллари Клинтон, по продвижению утверждений, согласно которым Россия поддерживает Трампа. Занимавший на тот момент пост директора ФБР Джеймс Коми не поделился этими документами с агентами. "Мы показали ему разведывательную информацию. Он сказал, что никогда не видел ее раньше. Он сразу же стал эмоциональным. Встал и вышел из комнаты со своим адвокатом. Провел там некоторое время, пока не вернулся", - пояснил Дарем, добавив, что подобная информация была скрыта от этого сотрудника высокого ранга. Речь шла о полученных ЦРУ в 2016 году данных, согласно которым Клинтон одобрила план своих помощников, в который, в частности, входило публичное обвинение Трампа в сговоре с Россией. Спецпрокурор подчеркнул, что американские компетентные органы не располагают никакой информацией о тайном сговоре между властями России и Трампом в преддверии его избрания президентом США в ноябре 2016 года.

Комментируя ситуацию вокруг инициативы избирательного штаба Клинтон, Дарем подчеркнул, что ФБР не смогло "достаточно тщательно изучить полученную информацию" и не "применяло одинаковые стандарты к полученным утверждениям о кампаниях Клинтон и Трампа". Как отметил спецпрокурор, бюро "слишком охотно принимало и использовало" распространяемую демократами информацию о приписываемом Трампу сговоре с РФ. Он добавил, что ФБР "продолжало этим заниматься даже после того, как президент США, директора ФБР и ЦРУ и другие лица получили информацию, свидетельствующую о наличии плана кампании Клинтон по раздуванию скандала, связывающего Трампа с Россией". Как указал спецпрокурор, во время слежки за Трампом ФБР допускало "нарушения закона и [своих] внутренних правил".

О расследовании Дарема

Проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа Дарем вел с мая 2019 года по поручению предыдущего министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра. В октябре 2019 года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство.

В итоговом докладе Дарема подчеркивается, что ФБР при расследовании приписываемых Трампу связей с Россией игнорировало факты, которые не соответствовали данным обвинениям. В документе приведены факты, которые подтверждают предвзятость сотрудников ФБР, проводивших разбирательство.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминировали России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора Трампа с Россией.