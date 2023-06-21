Путин отметил героизм и отвагу соединений, которым присвоил наименования "гвардейские"

Президент подчеркнул, что действия личного состава соединений в ходе СВО "являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 27-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты, а также 39-го отдельного гвардейского вертолетного полка по случаю присвоения им почетного наименования "гвардейская" и "гвардейский" соответственно. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля в среду.

Ранее были опубликованы указы о присвоении указанным соединениям соответствующих почетных наименований за проявленные в боевых действиях мужество и героизм.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в поздравлениях.

Президент подчеркнул, что действия личного состава соединений в ходе СВО "являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма".

"Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - подытожил глава государства, пожелав командованию и личному составу обоих соединений крепкого здоровья и успехов.