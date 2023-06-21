В Астрахани пройдет яхтенный поход "Паруса памяти юнфлот" с участием Казахстана

Он пройдет с 28 по 31 июля

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Яхтенный поход юнармейцев из нескольких регионов России с участием делегации из Казахстана впервые пройдет в Астрахани в июле. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в среду, посвященном празднованию предстоящего Дня молодежи, руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин.

По данным областных властей, 24 июня в Астраханской области, при поддержке Росмолодежи пройдет День молодежи федерального масштаба. В рамках праздника под открытым небом в Астрахани от Центральной Набережной реки Волга до Центра зимних видов спорта разместится фестивальный городок с восьмью тематическими зонами, где будут работать 100 развлекательных площадок. Праздничная программа затронет и водную акваторию Волги.

"Парусная регата, которая будет проходить в рамках Дня молодежи в Астрахани, станет рекламной кампанией сразу двух мероприятий. Первое - это наш форум "Берега", который пройдет в сентябре, а второе - парусный поход флота федеральной юнармии, который отправятся в поход здесь в Астраханской области по Волге в июле с участниками из Казахстана", - сообщил Нуртазин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе агентства по делам молодежи региона, с 28 по 31 июля впервые в Астрахани состоится яхтенный поход "Паруса памяти юнфлот". Проект организуется Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия" при поддержке Минобороны и Минпросвещения России. Яхтенный поход в Астрахани объединит детей и руководителей команд из разных регионов России, в том числе имеющих выход к Каспийскому морю, а также команду воспитанников Атырауского областного филиала республиканского общественного объединения "Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас Сарбаз" (Казахстан). Помимо увлекательного путешествия, ребят ожидает интересная образовательная программа по морскому делу.

Ранее сообщалось, что молодежная политика является приоритетным направлением работы астраханского правительства - в регионе в настоящий момент проживает 265 тыс. астраханцев в возрасте от 14 до 35 лет.