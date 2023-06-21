21 июня, 19:22

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе работой по профилактике диверсий

В городе все спокойно, заявил Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Причиной громких звуков в Севастополе стала тренировка военных по противоподводно-диверсионому обеспечению (ППДО). Об этом в среду сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) - это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов. В городе все спокойно", - написал он.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о громких звуках в Севастополе в районе парка Победы.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 25 мая, тогда были сбиты два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация