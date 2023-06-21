Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе работой по профилактике диверсий

В городе все спокойно, заявил Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Причиной громких звуков в Севастополе стала тренировка военных по противоподводно-диверсионому обеспечению (ППДО). Об этом в среду сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) - это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов. В городе все спокойно", - написал он.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о громких звуках в Севастополе в районе парка Победы.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 25 мая, тогда были сбиты два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали.