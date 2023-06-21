Решение о подготовке учителей средней школы в колледжах пока не принято

Как сообщили в Минпросвещения России, ведомство занимается всесторонней проработкой этого вопроса

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Решение о подготовке учителей 5-9 классов в колледжах пока не принято, инициатива только обсуждается, рассказали журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов рассказал о разработке проекта федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы. Как отмечается в сообщении пресс-службы, инициатива вызвала широкое обсуждение в профессиональном сообществе.

"Подготовка будущих педагогов в колледжах для работы в средней школе - это пока только инициатива, которая родилась в том числе и в профессиональном сообществе. Сейчас ведомство занимается всесторонней проработкой этого вопроса, и речи о принятом решении не идет", - говорится в сообщении.

Глава министерства Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, отметил, что ведомство проанализирует позиции профессионального сообщества. "Очень хорошо, что к обсуждению подключились все заинтересованные стороны, что мы слышим самые разные мнения. Все эти позиции мы будем тщательно анализировать, и только потом определять дальнейшие векторы развития этой инициативы", - сказал он. По его словам, никакие изменения не должны сказываться на качестве образования в школах.