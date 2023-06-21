Союз староверов сообщил о возможном визите в Москву папского посланника

По словам председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, "цель визита - создание и продвижение атмосферы мира"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил ТАСС, что посланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи может посетить Москву в ближайшие дни.

"Получил только что от Папы письмо с подтверждением, что в эти дни, скорее всего до конца недели, он посылает своего посланника кардинала Дзуппи в Москву. Цель визита - создание и продвижение атмосферы мира", - сказал Севастьянов.

По словам Севастьянова, понтифик надеется, что его усилия будут оправданы.

Ранее Дзуппи посетил Киев, где общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями. Также кардинал сообщал, что план Ватикана по разрешению конфликта включает поездку в Москву. По его словам, "есть интерес и ожидание со стороны российского правительства". Дзуппи утверждал, что "будет прием со стороны правительства" и РПЦ.

О миссии

О "мирной миссии" Святого престола сообщил в конце апреля по дороге из Будапешта журналистам своего пресс-пула сам Папа Франциск. Тогда он не уточнил деталей, сказав только, что пока она "не публичная". Изначально понтифик говорил, что готов и сам отправиться в Киев, но только при условии посещения Москвы.

Как ранее пояснил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, речь не идет о миссии "с немедленной задачей посредничества", но она направлена на "улучшение климата для приближения мира".

Российская сторона положительно высказывается о любых попытках способствовать мирному урегулированию, тогда как в Киеве заявили о том, что "не нуждаются в посредниках". Франциск в одном из интервью выразил уверенность, что мир возможен, когда стороны "смогут говорить друг с другом", в том числе "через кого-то еще".