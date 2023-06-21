В Днепре переименовали еще 36 улиц, названия которых были связаны с Россией

За год в городе изменили более 180 топонимов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты городского совета Днепра (ранее - Днепропетровск) приняли в среду решение о переименовании 36 улиц, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Уточняется, что улица Агнии Барто - это теперь улица Ивана Багряного, в честь украинского поэта, прозаика и политического деятеля. Ул. Лермонтова в Новокодакском районе стала улицей Боплановской, улица Тургенева - улицей Фастовской.

Уточняется, что всего за год в Днепре изменили более 180 топонимов.

Борьбу с советскими и российскими памятниками и напоминающими о России или СССР топонимами на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В конце декабря прошлого года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что в 2022 году были демонтированы 28 памятников Александру Пушкину, 9 - Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских воинов-освободителей, было изменено более 7 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.