Лидер талибов запретил внесудебные расправы в Афганистане

Как сообщил официальный представитель движения Забиулла Муджахид, нарушители указа будут наказываться

ТАСС, 21 июня. Верховный лидер пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада издал указ о запрете практики внесудебного наказания в стране. Об этом сообщил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

"Никто не имеет права бить кого-то без решения суда, даже если это небольшое физическое воздействие. Суд назначает наказание, основанное на шариате. Другие не имеют права бить кого-то палкой или кнутом", - приводит его слова афганский телеканал TOLO News.

Представитель "Талибана" отметил, что нарушители указа будут наказываться.

Ранее международные организации, а также СМИ неоднократно сообщали о фактах внесудебных расправ талибов над представителями бывшего правительства и национальных меньшинств страны.