В Абхазии накануне дня начала Великой Отечественной войны прошла акция "Свеча памяти"

Акцию организовали представительство Россотрудничества при поддержке посольства России в Абхазии и администрации города Сухум

СУХУМ, 21 июня. /ТАСС/. Мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Сухуме в среду вечером у памятника защитникам Кавказа на набережной. В ней приняли участие руководители республики, представители посольства России в Абхазии, представительства Россотрудничества, столичной мэрии, общественность, курсанты военного училища Минобороны Абхазии, передает корреспондент ТАСС с места события.

Акцию организовали представительство Россотрудничества при поддержке посольства России в Абхазии и администрации города Сухум.

Собравшиеся выложили слово "помним" из горящих свечей, затем возложили цветы к памятнику.

"Завтра в четыре утра, но в далеком 1941 году, началась Великая Отечественная война. Прошу вспомнить всех тех, кто положил свои жизни для того, чтобы мы могли мирно жить", - сказал, открывая акцию, консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

На фронтах Великой Отечественной сражались более 55 тыс. призывников из Абхазии, более 17,5 тыс. не вернулись с полей сражений. Медалями "За оборону Кавказа" было награждено 8 776 жителей Абхазии, 22 уроженца Абхазии стали Героями Советского Союза и трое - полными кавалерами ордена Славы.