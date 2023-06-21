Океанограф Дон Уолш сомневается, что экипаж пропавшего батискафа удастся спасти

Исследователь и испытатель глубоководных аппаратов заявил, что "шансы на чудо быстро улетучиваются"

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш сомневается в том, что экипаж пропавшего в Атлантике батискафа "Титан" удастся спасти. Об этом Уолш, погружавшийся к обломкам "Титаника" и на дно Марианского желоба, заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Люк батискафа, через который его можно покинуть, герметизируется снаружи с помощью 14 болтов. Поэтому, даже если им удалось подняться на поверхность и они сейчас где-то дрейфуют, ожидая пока их найдут, то проблема у них та же - кончающийся кислород. Это печальная ситуация и боюсь, что спасательная операция становится просто поисковой. Шансы на чудо быстро улетучиваются", - заявил Уолш.

Океанограф, который знаком с некоторыми из членов экипажа судна, признал, что у экспертов есть вопросы к конструкции "Титана", который не прошел достаточного числа испытаний, не был оборудован пеленговыми устройствами и запасными средствами связи. Уолш выразил сожаление по поводу того, что при создании батискафа не соблюдались многие стандарты, установленные для устройств такого типа, что в компании объясняли применением передовых инновационных подходов, которые потребовали бы многолетних согласований.

"Когда мы [с кинорежиссером Джеймсом Кэмероном] погружались к "Титанику", у нас были первоклассные русские пилоты [глубоководных аппаратов], совершившие суммарно больше 100 погружений. Эти трое знали, что они делают. Норжоле, который является пилотом батискафа OceanGate, 35 раз погружался к "Титанику". Требуется быть очень осторожным, так как рядом с обломками есть множество мест, где можно намертво зацепиться за морское дно", - отметил Уолш.

По его словам, спасательную операцию дополнительно осложняет то, что ЧП с батискафом произошло в крайне удаленном районе. От побережья Ньюфаундленда до точки погружения судно с глубоководным оборудованием и техникой должно добираться около двух суток.

Уолш известен тем, что вместе с океанологом Жаком Пикаром первым спустился на дно Марианского желоба (глубина 11 тыс. м) в батискафе "Триест", а в 2012 году сопровождал в таком же погружении Джеймсом Кэмерона на батискафе Deepsea Challenger. Уолш сотрудничал с российскими учеными и принимал участие в экспедиции на российском научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш", с которого в 2005 году к лежащему на морском дне "Титанику" были опущены глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2". До начала коммерческого проекта компании OceanGate Expeditions это был последний раз, когда к месту гибели знаменитого лайнера спускался обитаемый подводный аппарат.