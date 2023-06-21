В школах Карачаево-Черкесии введут единую модель профориентации

Программа включает базовый, основной и продвинутый уровни, каждый содержит семь обязательных направлений

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Единая модель профессиональной ориентации старшеклассников будет введена в школах Карачаево-Черкесии с 1 сентября текущего года. Об этом рассказала ТАСС в среду региональный оператор проекта "Билет в будущее" Мадина Эдиева.

"Единую модель профориентации для учащихся 6-11 классов в школах Карачаево-Черкесии намерены ввести начиная с 1 сентября. Министерством просвещения утверждены методические рекомендации внедрения профминимума в школах страны. Программа профминимума включает базовый, основной и продвинутый уровни, каждый содержит семь обязательных направлений", - сказала Эдиева.

По ее словам, подготовкой будущих квалифицированных кадров начнут заниматься уже в школах посредством системной работы. На занятиях планируется использовать дополнительные материалы, разработанные в рамках проекта "Билет в будущее", в том числе профориентационные уроки, навигационную диагностику и мультимедийные выставки. На внеурочную деятельность еженедельно будет отводиться по часу - для школьников будут проводить мастер-классы, деловые игры и консультации.

"Программы ранней профориентации старшеклассников сейчас очень актуальны. Их реализуют сами школы, учреждения системы профессионального образования, а также предприятия, заинтересованные в подготовке кадров. Современное общество делает ставку на профессионализм и компетентность в различных областях, поэтому ранняя профессиональная ориентация становится важной для успешного будущего наших детей", - отметила Эдиева.

В Карачаево-Черкесской Республике работают более 170 школ, в которых обучаются свыше 54 тыс. человек, а также более 20 колледжей и 7 вузов. Дошкольное образование получают более 20 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.