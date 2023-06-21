В Баку в канун Для памяти и скорби состоялась акция "Свеча памяти"

Участники акции зажгли перед мемориалом героям-воинам сотни свечей, выложив ими надпись "Азербайджан помнит!"

БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти" прошла в среду вечером в столице Азербайджана. Ее участники - активисты общественного движения "Бессмертный полк" и члены международной команды "Волонтеры Победы" в Азербайджане - собрались на мемориальном воинском захоронении в Ясамальском районе Баку, где покоятся солдаты и офицеры, умершие от ран в бакинских госпиталях в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ТАСС. В канун Дня памяти и скорби они зажгли перед мемориалом героям-воинам сотни свечей, выложив ими надпись "Азербайджан помнит!".

Как сообщила координатор "Бессмертного полка" в Азербайджане Виктория Кабанадзе, 22 июня волонтеры проведут акцию "Огненные картины войны" на мемориальном воинском захоронении в Сабунчинском районе Баку. "Акция пройдет при поддержке администрации района и посольства России в Азербайджане. Ее участники выложат из свечей нефтяную вышку и пятиконечную звезду, что будет символизировать огромный вклад бакинских нефтяников в Победу в Великой Отечественной войне", - сказала она.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались около 700 тыс. уроженцев Азербайджана, более половины из них пали на поле боя, 123 получили звание Героя Советского Союза, а 14 стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, Азербайджан внес большой вклад в Победу, обеспечивая фронт топливом. Во время войны четыре из пяти самолетов, танков, боевых кораблей и торговых судов заправлялись горючим, выработанным из нефти, добытой на бакинских промыслах. В годы войны Баку также считался крупной госпитальной базой, здесь действовало более 40 эвакогоспиталей.

Акция "Свеча памяти" приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня (день начала Великой Отечественной войны) и объединяет миллионы людей во всем мире.