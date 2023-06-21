В Тунисе в рамках акции "Огненные картины войны" создали полотно из 300 свечей

Мероприятие приурочили ко Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны

РАБАТ, 21 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Мероприятие в рамках международной акции "Огненные картины войны" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны состоялось в среду в Тунисе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил по телефону руководитель Российского центра науки и культуры (Русского дома) в Тунисе Юрий Зайцев.

"Тунис присоединился к международной акции "Огненные картины войны". Тунисские участники движения "Волонтеры Победы" при поддержке Русского дома и посольства РФ в Тунисе создали огненную картину в форме пятиконечной звезды и слова "Тунис" в память о погибших в годы Великой Отечественной войне", - рассказал он.

Мемориальное мероприятие было приурочено ко Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Акция прошла на территории общеобразовательной школы при посольстве РФ в Тунисе. К волонтерам присоединились сотрудники российского посольства, Русского дома, Координационного совета организаций российских соотечественников Туниса, учащиеся и преподаватели школы. "На создание большого светящегося полотна ушло более 300 свечей", - сообщил Зайцев.

"Сегодня на акции прозвучала на арабском языке широко известная песня "Журавли", посвященная миллионам павших на войне. Кстати, еще два года назад ее текст был переведен с русского языка популярным тунисским поэтом Адамом Фетхи. Впоследствии ее исполнил известный тунисский певец и композитор Лотфи Бушнак, а Русский дом снял клип, в котором певец выступил совместно с воспитанницами балетной школы им. С. П. Дягилева", - подытожил собеседник агентства.