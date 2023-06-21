На мемориалах Молдавии и Приднестровья зажгли свечи в память о героях войны

В Кишиневе активисты выложили свечами надпись "Мы помним!" на подступах к Вечному огню

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Свечи в память о героях Великой отечественной войны зажгли в среду вечером на мемориале воинской славы в Кишиневе. Акцию, приуроченную к 82-й годовщине вторжения гитлеровских войск на территорию СССР, организовали активисты движения "Волонтеры Победы", которые выложили свечами надпись "Мы помним!" на подступах к Вечному огню, передает корреспондент ТАСС. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, прошли и в Приднестровье - в память о погибших в войне свечи зажгли на мемориале советским солдатам в Бендерах.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Ежегодно в День Победы на акцию "Бессмертный полк" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей, возглавляют шествие бывшие президенты страны Владимир Воронин и Игорь Додон.

Правительство Молдавии 21 июня одобрило законопроект депутатов правящей Партии действия и солидарности (ПДС) об отмене празднования 9 мая Дня Победы и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны. Решение было принято несмотря на протесты общественности, которая требовала отставки инициаторов этого решения - президента Майи Санду и правительства, сформированного ПДС.