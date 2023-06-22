Более 85 тыс. участников сдадут ЕГЭ в резервные дни

Экзамены пройдут в 2 407 экзаменационных пунктах

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всем предметам в резервные дни с 22 июня по 1 июля сдадут более 85 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Основной период ЕГЭ 2023 года с 22 июня по 1 июля продолжат резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день, или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательным предметам (русскому языку или математике). На участие в экзаменах в резервные дни зарегистрировано более 85 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Экзамены пройдут в 2 407 экзаменационных пунктах (ППЭ), организованных в России и в образовательных организациях за рубежом. 22 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 23 июня - по географии, литературе и устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 26 июня - по базовой и профильной математике, 27 июня - по биологии, информатике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 28 июня - по обществознанию и химии, 29 июня - по истории и физике. 1 июля расписанием предусмотрен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, рассказали в Рособрнадзоре.

Около 35,7 тыс. участников зарегистрировано на сдачу в резервный срок ЕГЭ по русскому языку, 29,3 тыс. - на профильную математику, 8,6 тыс. - на математику базового уровня. 22,8 тыс. участников планируют сдавать в резервный срок экзамен по обществознанию, 17,1 тыс. - по биологии, 12,2 тыс. - по истории, около 11,2 тыс. - по химии, 10,4 тыс. - по английскому языку, 10,5 тыс. - по литературе, около 10 тыс. - по информатике, около 8,3 тыс. - по физике, порядка 2,9 тыс. - по географии.

В ведомстве добавили, что для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам, либо не смогут принять участие в экзаменах по уважительным причинам, подтвержденным документально, предусмотрен еще один резервный период: с 6 по 19 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике.