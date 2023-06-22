Свечи в День памяти и скорби зажгут по всей стране

В мероприятиях в день годовщины начала Великой Отечественной войны впервые в составе России примут участие ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области

ТАСС, 22 июня. Памятные митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты, кинопоказы, выставки, а также акции "Свеча памяти" и "Огненные картины" пройдут во всех регионах России, в том числе и на новых территориях, в День памяти и скорби. Страна также встретит минутой молчания 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в день, когда фашистская Германия без объявления войны вторглась на территорию СССР. Также на всех телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети будет включена специальная художественная подсветка.

Об акциях

Акции "Свеча памяти" и "Огненные картины" пройдут более чем в 50 странах мира, а также во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, которые впервые примут участие в акции в составе России.

Одним из первых к акции присоединится Байконур - там запустят вниз по течению реки Сырдарьи бумажные кораблики с зажженными свечами. Также у памятника 75-летию Победы в космограде пройдут митинг и литературно-музыкальная композиция - участники возложат цветы к Вечному огню. Во Владивостоке акция пройдет на корабельной набережной в центре города, а в Карачаево-Черкесии состоится акция "Зажги свечу в память освободителей Кавказа". В Волгограде участники акции "Путь Победы" доставят частицы Вечного огня из восьми городов-героев России к монументу "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане.

Во многих городах из зажженных свечей составят картины. Так, на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь Красный" из горящих свечей выложат портрет девочки, символизирующий всех детей, погибших в этом концлагере. Красноярцы создадут образ паровоза "Серго Орджоникидзе", а в Сочи у стелы "Подвиг во имя жизни" из 1,6 тыс. свечей составят фрагмент самого памятника. В Саратовской области в Парке Победы из 10 тыс. свечей зажгут портрет летчицы Марины Расковой, самарцы составят картину из 35 тыс. свечей в виде штурмовика "Ил-2", паровоза "Лебедянка" и Георгиевской ленты, а на Сахалине из 10 тыс. свечей будет воссоздано изображение, сделанное советским фотографом Максом Альпертом - "Комбат".

Звуковое шоу и концерты

В Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 июня во время звукового шоу "Поющие мосты" Дворцовый мост впервые будет разведен под голос Лидии Руслановой в архивной записи песни Матвея Блантера "Катюша". Также на Соборной площади Петропавловской крепости в памятный день состоится карильонный концерт, в ходе которого классические произведения исполнит виртуоз Иозеф Виллем Хаазен.

В Тверской области основные мероприятия пройдут у Ржевского мемориала советскому солдату, где состоятся три больших концерта военных песен. В Ставрополе осуществится проект "Живая память" - возле светомузыкального фонтана прозвучит рассказ о первом дне войны. Жители города Алагир в Северной Осетии у Братской могилы хором споют "Священную войну". На площади Победы-Софийской в Великом Новгороде состоится патриотический концерт Х Международного конкурса песни "Сердцем Причастны".

Памятные книги и фильмы

В Бресте в этот день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представит книгу о военных преступлениях против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В Калининграде участники Всероссийского молодежного форума "Шум" соберутся в четыре утра у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам. В Екатеринбурге в момент акции "Минута молчания" городские предприятия включат электросирены, также в городе пройдет Всероссийский форум городов трудовой доблести.

В Московской области 22 и 23 июня на больших экранах зрители смогут увидеть как любимые советские фильмы, так и работы современных режиссеров. В Магаданской области пройдет открытый показ фильма "Прощаться не будем", в Салехарде - массовый просмотр фильма "Чкалов", а в Конгресс-холле Сибирского федерального университета покажут историческую драму "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева.

Также во многих областях состоятся церемонии захоронения советских защитников родины, чьи останки были недавно найдены поисковыми отрядами. Например, на мемориальном комплексе Барсуки в Калужской области захоронят останки 56 воинов. Кроме того, церемонии спуска памятных венков на воду организуют в Балаклаве под Севастополем и на набережной Дона в Ростове-на-Дону, а 24 июня по населенным пунктам Архангельской области проедет колонна боевой ретро-техники, украшенной знаменами.