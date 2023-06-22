21 июня, 22:17

Маск заявил, что слова "цис" и "цисгендерный" считаются оскорбительными в Twitter

Как уточнил владелец соцсети, многократное использование этих терминов в целях травли может привести к блокировке аккаунта

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Слова "цис" и "цисгендерный" в Twitter считаются оскорбительными, и если владелец аккаунта использовал их для травли, его профиль могут заблокировать. Об этом написал в соцсети ее владелец Илон Маск.

"Слова "цис" и "цисгендерный" считаются оскорблениями на этой платформе", - указал он, комментируя жалобу одного из пользователей на эти слова.

"Цисгендерный" означает лицо, чья идентификация совпадает с биологическим полом. "Цис" - сокращенная форма слова.

Маск пояснил, что блокировка последует не за разовое использование этих слов, а за их многократное применение при травле других пользователей. 

Теги:
СШАМаск, Илон
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