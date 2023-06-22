Во Владивостоке из-за непогоды дорожные службы перевели в режим повышенной готовности

В городе ожидается выпадение до 44 мм осадков

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Дорожные службы Владивостока приступили к дежурству в режиме повышенной готовности и подняли решетки ливневой канализации в связи с пришедшими в город дождями, сообщает в четверг пресс-служба администрации города. На двух улицах уже зафиксированы сходы грунта.

"Со вчерашнего вечера дорожные службы краевой столицы переведены в режим повышенной готовности: бригады распределены по всем районам, ведется постоянный мониторинг территорий, а для более быстрого спуска воды на сетях ливневой канализации подняли решетки. По состоянию на 7 утра в городе выпало уже 19 мм осадков", - говорится в сообщении.

Помимо спуска воды с дорог и прочистки ливневок, бригады предприятия "Содержание городских территорий" убирают сходы грунта на трассе Седанка - Патрокл и улице Карской. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается дождь разной интенсивности, временами сильный сохранится в течение дня. Ожидается выпадение до 44 мм осадков. "Пешеходов и автомобилистов на время непогоды просят держаться на расстоянии от крупных конструкций и деревьев", - напоминают власти города.

Накануне Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за циклона, который должен 22-23 июня принести на юг Приморского края сильные дожди с количеством осадков 50 мм за 12 и менее часов.

Владивосток расположен на нескольких сопках высотой до 250 м над уровнем моря. Из-за сложного рельефа во время достаточно сильных дождей в городе происходят сходы грунта, обваливаются подпорные стены, размываются лестницы. Так, в начале июня из-за сильного ливня на дорогах города образовывались подтопления, сошел грунт с косогоров, поврежденными оказались тротуары, подпорные стены и дороги. На некоторых объектах потоками воды смыло асфальт и брусчатку. Были повалены несколько деревьев.

Тогда в городе ввели режим ЧС, а последствия стихии устраняют до сих пор.