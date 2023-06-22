На Поклонной горе в акции "Свеча памяти" приняли участие члены фракции "Единая Россия"

Мероприятие приурочено к 82-й годовщине Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и зампредседателя Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко приняли участие в акции "Свеча памяти" в Москве, приуроченной к 82-й годовщине Великой Отечественной войны. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале фракции.

Как отметил Васильев, слова которого приводятся в сообщении, "сегодняшние герои специальной военной операции появляются благодаря истории, благодаря памяти о Победе, о ветеранах Великой Отечественной войны, которые сегодня находятся с нами, и ветеранах - героях нашего времени". "И эта связь времен не прерывается", - подчеркнул он.

"Мы должны вечно помнить о тех героических людях, их подвиге. В этом году мы также зажигаем свечи и в память о погибших от рук неонацистов участниках специальной военной операции и мирных жителях. Вместе с нами это делают ветераны спецоперации и Великой Отечественной войны. В этом году более чем на 1 500 площадках зажгутся свечи памяти и "огненные картины". Зажгутся и в память об участниках специальной военной операции, и всех пострадавших от рук неонацистов", - отметила Занко.

Акции "Свеча памяти" и "Огненные картины" пройдут более чем в 50 странах мира, а также во всех регионах страны, в том числе и в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, которые впервые примут участие в акции в составе России. Акция приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня (день начала Великой Отечественной войны) и объединяет миллионы людей во всем мире.