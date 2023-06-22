Свыше 70% опрошенных автопутешественников опасаются грузовиков на дорогах

Более 50% боятся их перестроения при обгоне

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 70% автомобильных путешественников опасаются грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования, а более 50% боятся их перестроения при обгоне. Об этом сообщает пресс-служба НТИ "Автонет" со ссылкой на данные опроса пользователей InsurTech-провайдера Simble.

"Согласно опросу, 72,4% путешествующих водителей опасаются грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования. Остальные участники высказали лояльность к фурам", - говорится в исследовании.

Согласно приведенным данным, из тех, кто негативно относятся к грузовикам, 52,3% больше всего боятся резких перестроений фур в левый ряд при совершении обгона, еще 27% не любят сильный выхлоп, остальные раздражаются из-за медлительности грузовиков в автомобильных пробках.

"Несмотря на негатив, 95,6% водителей признались, что грузовые автомобили не влияют на их желание путешествовать, и они готовы терпеть фуры на дорогах. 4,6% водителей готовы перейти на другой вид транспорта во время путешествий", - сказано в исследовании.

Вместе с тем 64% водителей предлагают законодательно запретить грузовикам выезжать в левый ряд, еще 28% предлагают вовсе не пускать грузовики на платные дороги, остальные хотят оставить действующие правила.