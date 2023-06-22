В ДНР зажгли 8 тыс. свечей в память о сражавшихся в Великую Отечественную войну

Замсекретаря "Единой России" в республике Валерий Скороходов что общество РФ не позволит переписать историю подвига героев ВОВ

САУР-МОГИЛА /ДНР/, 22 июня. /ТАСС/. У подножия мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР) в ночь на четверг зажгли 8 тыс. свечей, выстроенных в композицию памятника советским солдатам, передает корреспондент ТАСС. 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны в России отмечается День памяти и скорби.

"Сегодня здесь, на мемориальном комплексе Саур-Могила мы составили из свечей "Огненные картины войны" (международная акция в память о погибших в годы Великой Отечественной - прим. ТАСС). Эта композиция размером 8 на 14 м - около 8 тыс. свечей", - рассказал корреспонденту ТАСС главный специалист центрального исполкома "Единой России" в ДНР Марк Катин.

Памятные мероприятия прошли в рамках международной акции партийного проекта "Историческая память".

"Отдаем дань памяти нашему народу, нашим великим предкам. Тот подвиг и та цена, которую они заплатили за победу над фашизмом, неоценимы", - сказал журналистам заместитель секретаря "Единой России" в ДНР Валерий Скороходов. Он подчеркнул, что российское общество не позволит переписать историю подвига героев Великой Отечественной войны.

Акция "Огненные картины войны" организуется ежегодно в городах-героях и городах воинской славы, а также других населенных пунктах России в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Курган Саур-Могила на востоке ДНР стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году во время освобождения Донбасса там шли ожесточенные бои: это была одна из стратегических точек линии укреплений гитлеровской армии. В 1967 году на этом месте открыли мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 м и установленную у подножия скульптуру советского солдата, позднее был зажжен Вечный огонь. Летом 2014 года на Саур-Могиле велись ожесточенные бои между силами ДНР и украинскими силовиками. Мемориал получил сильные повреждения.