МО РФ: в годы ВОВ маршал Жуков приказал формировать спецподразделения для ночных атак

Боевые группы подходили к району расположения сил противника, совершали нападения и до рассвета отходили к позициям своих войск, сказано в документах, обнародованных Министерством обороны в годовщину начала войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС СССР Георгий Жуков в начале Великой Отечественной войны приказал формировать специальные подразделения для совершения ночных атак на позиции Вермахта. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные Министерством обороны в годовщину начала войны.

"Начальник Генерального штаба генерал армии Георгий Жуков приказал командующим фронтами сформировать в войсках специальные подразделения для совершения ночных налетов: "С этой целью создавать отряды из пехоты в составе от 1-2 рот и не более батальона", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что такие боевые группы под покровом ночи подходили к району расположения сил противника, совершали нападения и до рассвета отходили к позициям своих войск. Такой подход позволял наносить Вермахту ощутимый урон, обходясь при этом минимальными потерями.

В документах подчеркивается, что советское командование ценило подвиги своих воинов с самого начала войны. В датируемой 5 июля 1941 года телеграмме Жукова говорится, что "ряд лиц командного, начальствующего, младшего начальствующего и рядового состава - танкистов, артиллеристов, летчиков и других - проявили исключительное мужество и отвагу". Жуков настоял, чтобы воинов представили к правительственным наградам.

22 июня ежегодно в Российской Федерации отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.