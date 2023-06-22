Во Львовской области за сутки демонтировали три памятника советским солдатам

Монументы снесены в селах Жуков, Ремезовцы и Поляны Золочевского района

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Три памятника советским солдатам демонтированы за последние сутки во Львовской области на западе Украины. Соответствующие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, опубликованы в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным его авторов, памятники демонтированы в селах Жуков, Ремезовцы и Поляны Золочевского района Львовской области.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, девять - писателю Максиму Горькому, четыре - полководцу Александру Суворову и еще - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.